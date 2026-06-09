Súng trường đặc nhiệm MK24 MRGG-A thay nòng thay đạn trong tích tắc

Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Mỹ (SOCOM) sẽ bắt đầu trang bị súng trường tấn công MK24 Medium Range Gas Gun Assault (MRGG-A) trước khi kết thúc năm tài chính, tiếp tục xu hướng chuyển đổi khỏi các loại đạn truyền thống như 7,62mm NATO.

Phát ngôn viên của SOCOM, Chỉ huy Hải quân Joe Vermette, cho biết với Task & Purpose rằng MRGG-A sẽ hoàn toàn thay thế MK17 SCAR. Ông cũng nhấn mạnh SOCOM đang “theo đuổi phương pháp triển khai nhanh” tới “nhiều đơn vị Lực lượng Đặc nhiệm (SOF)”.

Tháng 8 năm ngoái, SOCOM đã ký hợp đồng 10 năm trị giá 92 triệu USD với LMT Defense, một công ty có trụ sở tại Iowa, để cung cấp MRGG-A. Theo yêu cầu của SOCOM, khẩu súng này được trang bị nòng có thể thay đổi, cho phép binh sĩ chuyển đổi giữa đạn 7,62mm và 6,5mm Creedmoor.

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“Đây không chỉ là một khẩu súng, mà là một gói triển khai hoàn chỉnh,” ông Joe Hajny, phát ngôn viên của LMT Defense, chia sẻ về khả năng sử dụng đa cỡ nòng trong một cuộc phỏng vấn với Classic Firearms tại Triển lãm Săn bắn, Bắn súng và Ngoài trời năm nay.

SOCOM ưu tiên “khả năng thay nòng nhanh”. Ông Hajny giải thích rằng khi các binh sĩ SOCOM “hợp tác với lực lượng đối tác không có sẵn đạn 6,5mm, hoặc môi trường tác chiến thay đổi, họ có thể chuyển đổi cỡ nòng khi cần thiết”. Theo đó, một binh sĩ có thể thay nòng chỉ trong khoảng một phút.

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất là việc SOCOM áp dụng loại đạn 6,5mm Creedmoor. Được biết, SOCOM đã bắt đầu thử nghiệm loại đạn này cùng gần hai chục loại khác từ năm 2017 và nhận thấy 6,5mm Creedmoor cho hiệu suất tổng thể tốt nhất ở tầm bắn 1.000 mét.

Bên cạnh MRGG-A, SOCOM cũng bày tỏ quan tâm đến súng bắn tỉa mới và súng máy hạng nhẹ. Sau nhiều năm thử nghiệm, tổ chức này đã ký hợp đồng với Geissele Automatics để cung cấp súng bắn tỉa MRGG cỡ 6,5mm và với Sig Sauer cho súng máy hạng trung LMG-Medium sử dụng đạn .338 Norma Magnum.

Trung tá Alan Wood, quản lý chương trình vũ khí sát thương của SOCOM, giải thích rằng cũng như loại 6,5mm, đạn .338 “hiệu quả hơn trên mục tiêu” ở “khoảng cách xa hơn” và toàn bộ hệ thống — gồm súng và đạn — có thể nhẹ hơn “hàng trăm pound” so với loại đạn hạng nặng .50-caliber. Tuy nhiên, SOCOM hiện đã tạm dừng việc trang bị LMG.

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