Khoa học & Đời sống

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[SPOTLIGHT] Xổ số Hà Tĩnh bị giám sát tài chính đặc biệt vì thua lỗ

Minh Quân - Hà Anh

Phó Chủ tịch Hà Tĩnh ký quyết định giám sát tài chính đặc biệt với Xổ số Hà Tĩnh do lỗ lũy kế vượt 50% vốn chủ sở hữu.

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