Khoa học & Đời sống

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[SPOTLIGHT] Việt Nam mất một tỷ phú, bảy người còn lại mất hơn 3 tỷ USD

Minh Quân - Hà Anh

Theo Forbes, Việt Nam mất tỷ phú Nguyễn Đăng Quang khỏi danh sách, trong khi bảy tỷ phú còn lại mất hơn 3 tỷ USD tổng cộng.

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