Khoa học & Đời sống

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[SPOTLIGHT] Vàng giảm hơn 50 USD, dầu tăng gần 4% do căng thẳng Mỹ - Iran

Minh Quân - Hà Anh

Giá vàng thế giới giảm mạnh hơn 50 USD, trong khi dầu tăng gần 4% sau cuộc tấn công của Mỹ vào Iran, ảnh hưởng thị trường toàn cầu.

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