Khoa học & Đời sống

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[SPOTLIGHT] Mỹ áp thuế 50% lên hàng Canada từ rượu vang đến tóc giả

Minh Quân - Hà Anh

Mỹ áp thuế 50% lên hàng Canada từ rượu vang đến tóc giả từ ngày 19/8, gây tranh cãi với Ottawa về chiến lược trả đũa của họ.

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