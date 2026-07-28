Khoa học & Đời sống

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[SPOTLIGHT] Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương tối thiểu 7,8% từ tháng 1/2027

Minh Quân - Hà Anh

Bộ Nội vụ dự thảo tăng lương tối thiểu vùng 7,8% từ 1/1/2027, cao hơn mức sống tối thiểu, cân bằng lợi ích lao động và doanh nghiệp.

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