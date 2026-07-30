Khoa học & Đời sống

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PNJ chi hơn 7.000 tỷ mua lại kim cương từ khách hàng sau vụ buôn lậu

Minh Quân - Hà Anh

PNJ chi hơn 7.000 tỷ mua lại kim cương từ khách trong tháng 7 sau vụ buôn lậu 28.000 viên, buộc doanh nghiệp phải điều chỉnh chính sách thu đổi.

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